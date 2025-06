WhatsApp spiare i messaggi è reato | per la Cassazione si rischiano fino a 10 anni

Spiare i messaggi su WhatsApp può sembrare un’azione innocua, ma per la Cassazione è un reato grave: rischiano fino a 10 anni di carcere. La recente sentenza che ha rigettato il ricorso di un uomo condannato per aver estratto messaggi dal telefono della ex moglie evidenzia come questa pratica sia illegale e punibile. La privacy deve essere tutelata, anche nei momenti più delicati come le cause di separazione.

Rigettato il ricorso di uomo che era stato condannato per aver estratto alcuni messaggi dai telefoni della sua ex moglie: voleva utilizzarli come prova a suo favore nella causa di separazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - WhatsApp, spiare i messaggi è reato: per la Cassazione si rischiano fino a 10 anni

Spiare Whatsapp è reato: «Si rischiano fino a 10 anni di carcere» - Spiare WhatsApp è un reato grave, punibile con fino a 10 anni di carcere. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’accesso non autorizzato a sistemi informatici costituisce una violazione della legge, anche se finalizzato a difendersi in cause di separazione.

