Weekend a Napoli gli eventi da non perdere | cosa fare dal 6 all' 8 giugno

Se siete in cerca di emozioni e scoperte, il weekend a Napoli dal 6 all’8 giugno promette eventi imperdibili. Dalla quarta edizione di Affabulazione alle irresistibili performance di Sfera Ebbasta allo Stadio Maradona, passando per la magia di Una notte al Museo e il fascino del Festival del Giallo, la città si trasforma in un palcoscenico di cultura e divertimento. Scopriamo insieme cosa rende questo fine settimana unico e indimenticabile!

Al via la quarta edizione della rassegna Affabulazione - Espressioni della Napoli policentrica, Sfera Ebbasta allo Stadio Maradona, Una notte al Museo al Palazzo Reale, il Festival del Giallo Città di Napoli, Picasso. Il linguaggio delle idee in mostra al Lapis Museum, Rubens, Baglione e Carracci.

