Weekend a Genova e dintorni | Festa delle Rose Andersen Festival Vintage Fest Mangia e Sciòppa sagre e altro

In un weekend ricco di appuntamenti, Genova e i suoi dintorni si trasformano in un palcoscenico di tradizioni, cultura e sapori autentici. Tra la magica Festa delle Rose a Busalla, il ritorno dell’Andersen Festival a Sestri Levante e le sagre che celebrano i prodotti locali, c’è l’imbarazzo della scelta per vivere appieno lo spirito di questa regione. Preparatevi a scoprire un patrimonio unico, tra festa, convivialità e meraviglie da non perdere!

Tradizioni e prodotti locali protagonisti nel fine settimana a Genova e dintorni, con l'attesissima Festa delle Rose a Busalla a catalizzare l'attenzione. A Sestri Levante spazio alla letteratura per l'infanzia con il ritorno dell'Andersen Festival, mentre da ponente a levante si moltiplicano le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Weekend a Genova e dintorni: Festa delle Rose, Andersen Festival, Vintage Fest, Mangia e Sciòppa, sagre e altro

In questa notizia si parla di: Genova Dintorni Festa Rose

Weekend a Genova e dintorni: Festa delle Rose, Mercato Internazionale, Duna Beach, Andersen, Sagre, Vintage e altro - L'estate è ormai alle porte e non mancano le occasioni per festeggiare con sagre, fiere e mercati. Grande attesa per la Festa delle Rose di Busalla, mentre a Chiavari ci si scatena con il Duna Beach ... Riporta genovatoday.it

Weekend a Genova e dintorni: Festa delle Rose, Genova Vintage, Andersen Festival, Liguria Pride, fiere, sagre e altro - Non solo cibo e feste, sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in agenda, con manifestazioni, concerti, fiere, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per ... Come scrive genovatoday.it

Il lago della Busalletta e la Festa delle Rose, escursione tra castagneti e stand - Sabato 7 giugno 2025, la guida ambientale Davide Costa organizza il trekking Il Lago della Busalletta e la Festa delle Rose. Escursione guidata mattutina nel territorio di Busalla, in occasione della ... Secondo mentelocale.it

Busalla-Genova in festa