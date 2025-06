WaterProof debutta lo spettacolo sulla crisi ambientale

Unitevi a noi per un viaggio emozionante e riflessivo in cui il teatro diventa veicolo di consapevolezza ambientale. Il debutto di “WaterProof” all’Ex Caserma Sante Patussi segna l’inizio di una tournée estiva che promette di coinvolgere e ispirare il pubblico. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare le sfide del nostro pianeta attraverso l’arte e la passione. Non mancate, perché il futuro si costruisce anche con il vostro sguardo attento.

Debutta l’11 giugno a Tricesimo “WaterProof”, la nuova produzione teatrale firmata dalla compagnia Drammadilli, in scena per la prima volta alle ore 21 all’ Ex Caserma Sante Patussi, al confine tra Reana del Rojale e Tricesimo. L’appuntamento inaugurerĂ ufficialmente la tournĂ©e estiva con dieci. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - WaterProof, debutta lo spettacolo sulla crisi ambientale

