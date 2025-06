Washington Post al vaglio l’utilizzo di intelligenza artificiale per articoli d’opinione

Il Washington Post esplora nuove frontiere dell'informazione con Ripple, una piattaforma innovativa che integra intelligenza artificiale e contributi di autori non professionisti. Dopo oltre un anno di sviluppo, questa iniziativa mira a democratizzare la produzione di contenuti, ampliando la diversità di opinioni e fonti. Al centro del progetto si trova la sfida di bilanciare credibilità e apertura, aprendo la strada a un giornalismo più partecipativo e dinamico.

Secondo quanto riportato dal New York Times, il Washington Post starebbe sperimentando una nuova piattaforma, battezzata Ripple, pensata per accogliere contributi da parte di autori non professionisti con il supporto dell’intelligenza artificiale. Il progetto, in sviluppo da oltre 12 mesi, si inserisce in un piano più ampio per ampliare l’apertura del quotidiano a contenuti esterni, inclusi testi provenienti da altre testate. Al centro del sistema c’è Ember, un assistente AI progettato per guidare gli utenti nel processo di scrittura e invio dei testi. Prima della pubblicazione però, « i redattori umani esamineranno gli articoli », come chiarito nel report. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Washington Post, al vaglio l’utilizzo di intelligenza artificiale per articoli d’opinione

