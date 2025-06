voto rivoluzione sosta auto cosa cambia per il referendum

Preparati a scoprire come cambieranno le regole di sosta durante il referendum presso la scuola Luigi Casini a Pian di Mugnone. Con cinque sezioni elettorali e un afflusso massiccio di cittadini, è fondamentale garantire un fluidificante del traffico e una gestione efficace dei parcheggi limitati. Dalle ore 7 di domenica fino alle 15 di lunedì 9, saranno introdotte nuove disposizioni per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni, evitando disagi e congestionamenti.

Nuove disposizioni per la sosta intorno alla scuola primaria Luigi Casini a Pian di Mugnone durante le votazioni per il referendum, per evitare congestione del traffico. Questa scuola infatti, ospiterà ben cinque sezioni elettorali, (circa 3600 elettori contro i 1246 aventi diritto consueti), mentre i parcheggi nelle immediate vicinanze sono limitati. Dalle ore 7 di domenica fino alle 15 di lunedì 9 nelle aree intorno alla scuola sarà consentita la sosta per una durata massima di 30 minuti mediante esposizione del disco orario. Esclusi dal provvedimento i mezzi delle Forze dell’Ordine, soccorso e automezzi che espongono il contrassegno per il trasporto disabili, scooter e moto. 🔗 Leggi su Lanazione.it