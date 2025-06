Votate sì al Referendum per i vostri figli | l’appello della madre del 19enne morto sul lavoro

Votate sì al referendum per i vostri figli: questo il potente appello di Simona Esposito, madre di Patrizio Spasiano, il giovane tragicamente scomparso sul lavoro. Con voce rotta dall’emozione, ha invitato tutti a fare la propria parte per garantire un futuro più sicuro e giusto. In un momento cruciale, le sue parole risuonano come un monito e un invito ad agire: perché il cambiamento parte da ciascuno di noi.

Ha detto a gran voce "andate a votare per i vostri figli". È stato un intervento emotivamente carico e pieno di significato quello di Simona Esposito, durante la manifestazione a Napoli in sostegno dei "Sì" ai referendum dell'8 e 9 giugno. Lei è la mamma di Patrizio Spasiano, il giovane.

La piazza democratica. Si legge la Costituzione: "Il fascismo è un crimine. Votate ai referendum" - In piazza democratica si celebra la Costituzione e si respinge il fascismo come crimine, invitando ai referendum.

