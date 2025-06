Volley per i giovani della Sir la stagione continua

Dopo il grande trionfo in Champions League, la Sir Volley continua a scrivere pagine di successo, investendo sui giovani talenti e consolidando il futuro del club. Mentre la prima squadra si prende una meritata pausa, i Block Dev si preparano con impegno e determinazione, pronti a dominare anche nei prossimi campionati. La passione, il talento e la dedizione sono il motore che spinge questa stagione verso nuovi straordinari traguardi.

Mentre la stagione della prima squadra si è conclusa, con la conquista della Champions League nella Final Four di?ód? e ora i Block Devis si sono divisi tra impegni con le rispettive nazionali e lavoro fisico “post-season” al PalaBarton Energy per chi è rimasto a Perugia, la stagione del settore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Volley, per i giovani della Sir la stagione continua

