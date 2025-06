Voller | Mi voleva il Milan di Farina Capello faceva lo scout e venne ma …

Rudi Voller, ex stella del calcio e figura iconica, ha recentemente rievocato un capitolo affascinante della sua carriera: il possibile trasferimento al Milan. Con parole sincere, Voller ricorda il corteggiamento dei rossoneri e le emozioni di quel momento, lasciando trasparire quanto questa ipotesi abbia rappresentato per lui. Un retroscena che arricchisce la sua storia e appassiona i tifosi milanisti, desiderosi di scoprire cosa sarebbe potuto succedere...

Rudi Voller, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di trasferirsi al Milan in passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Voller: “Mi voleva il Milan di Farina. Capello faceva lo scout e venne, ma …”

In questa notizia si parla di: Voller Milan Voleva Farina

Addio Giussy Farina, una vita col pallone nel cuore e i 4 anni al Milan: dall’inferno della B all’era Berlusconi - Con Farina lui se ne va un altro pezzo di storia del Milan, forse quella che i tifosi rossoneri non amano ricordare. Ma volenti o nolenti l’imprenditore veneto, classe 1933 (era nato a ... Come scrive ilgiorno.it

Farina, ex presidente del Milan, rivela: 'Agnelli mi diede un miliardo in nero per Paolo Rossi'. Su Berlusconi... - L’ex presidente del Milan Giussy Farina, 89 anni ... Dal Cavaliere ne voleva 20. «Berlusconi me ne offriva 15. Mi chiamò Giampiero Armani, azionista della squadra rossonera: “La compro ... Si legge su calciomercato.com

Giussy Farina, morto l'ex presidente di Vicenza e Milan: con i rossoneri retrocesse in B, fu l'ultimo patron prima di Berlusconi - È morto a 91 anni l'ex presidente del Milan Giuseppe Farina, ultimo proprietario del club prima dell'epopea di Silvio Berlusconi. Nato a Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1933, Farina ... Si legge su msn.com

Federico Umberto D'Amato e la polizia segreta (L'ufficio affari riservati)