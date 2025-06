Vogliono riesumare il cadavere Omicidio Garlasco nuovo colpo di scena

Un nuovo colpo di scena scuote Garlasco: si ipotizza il riesumamento del cadavere in un caso di omicidio che ha sconvolto la comunità. Una storia intricata fatta di amicizie perdute, segreti sepolti e un mistero che torna a galla come un'ombra del passato. Al centro di tutto, Michele Bertani, la cui vicenda sembra destinata a svelare ancora più inquietanti verità. La verità sta per emergere, pronto a riscrivere le carte di un caso irrisolto.

È una storia che sembra uscita da un film, quella che sta emergendo a Garlasco. Un dramma che intreccia amicizie perdute, segreti mai svelati e un mistero che torna a galla come un fantasma del passato. Al centro di tutto, un nome: Michele Bertani. Nel febbraio del 2017, Andrea Sempio parla da solo in auto, inconsapevole dei microfoni nascosti dalla polizia. Le sue parole risuonano nel silenzio: “Perché ti sei impiccato? Sei morto, sei morto”. Era un messaggio per l’amico scomparso, ma oggi quelle parole pesano come macigni. L’ombra lunga della morte di Chiara Poggi si allunga su di lui e sul gruppo di amici che gravitavano attorno alla loro storia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

