Voglia di estate? Ci pensa il sangallo | ecco i capi da avere nell’armadio per quest’estate

voglia di estate, ci pensa il sangallo: il tessuto estivo per eccellenza, che trasforma ogni outfit in un mix di eleganza e freschezza. Abiti, top e pantaloni in pizzo sangallo sono i must-have di stagione, capaci di adattarsi a ogni stile, dal chic alla vibe da spiaggia. Scopri come questo tessuto versatile può diventare l'accessorio perfetto per rendere unico il tuo look estivo, perché dovremmo avere...

È uno dei tessuti più estivi che ci siano: il pizzo sangallo rende tutto molto più chic e fresco. Lo troviamo su abiti, top e pantaloni, e anche se non sembra è uno dei tessuti più declinabili. Infatti, a seconda di come viene abbinato assume diversi stili, da quello Capri a quello country, senza dimenticare quelle vibes da spiaggia. Si classifica dunque il perfetto accessorio per dare quel tocco in più al nostro look. Perché dovremmo avere tutti un abito in sangallo nell’armadio. Questo particolare e amatissimo tessuto nasce proprio nella città svizzera di San Gallo. Si tratta di un’abilissima arte del ricamo, inizialmente praticata nei conventi e poi tramandata di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Voglia di estate? Ci pensa il sangallo: ecco i capi da avere nell’armadio per quest’estate

