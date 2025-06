Voci di donna che spaccano Da Lilian More a Glicine

Oggi alle 21 al The Bank di Monza un evento imperdibile: due donne, due voci potenti e diverse, pronte a conquistare il pubblico con le loro performance uniche. Dalla grinta di Lilian More a Glicine, alla dolcezza di una giovane cantautrice emergente, questa serata promette emozioni intense e scoperte musicali sorprendenti. Un’occasione speciale per lasciarsi coinvolgere da musica originale e al femminile, che tocca il cuore e anima.

Le canzoni grintose e intense di una cantautrice dall’animo ribelle e dall’indubbio talento, capace di fondere assieme rock, alternative-country, folk e influenze pop. E poi una nuova voce emergente tutta da scoprire, quella di una giovane cantautrice che propone performance che toccano il cuore. Un doppio concerto in cui avvicinare nuove proposte artistiche, di musica originale e al femminile. Oggi alle 21 al The Bank di Monza appuntamento con la rassegna “ Ladies Vibes “, curata dal produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti e con una carriera costellata di dischi d’oro e di platino e conosciuto anche per aver lanciato artiste come Sarah Toscano, già vincitrice di “Amici“ e in gara al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voci di donna che spaccano. Da Lilian More a Glicine

"Voci di donna" – Incontri di letteratura al femminile | 2ª edizione - Dal 28 maggio all'11 giugno, la Biblioteca di Farra di Soligo ospita la seconda edizione di "Voci di donna", incontri dedicati alla letteratura al femminile.

