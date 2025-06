Vlahovic Juventus ai saluti | naufragata ogni ipotesi di rinnovo il club ha fissato il prezzo per la cessione Tutti i dettagli

Dusan Vlahovic sembra ormai pronto a voltare pagina, con la Juventus che ha fissato il prezzo per la cessione, chiudendo di fatto ogni ipotesi di rinnovo. La questione si fa sempre più concreta e le ultime notizie trapelano dal Corriere dello Sport, delineando un futuro diverso per l’attaccante serbo. Dopo mesi di trattative fallite, il destino del bomber si scrive altrove: il mercato è in fermento e le novità non tarderanno ad accendersi.

e le ultimissime novità . Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante di proprietà della Juventus con cui ha un contratto in scadenza nel 2026 che non verrà rinnovato. Le parti non hanno trovato un accordo e così sono destinate a separarsi dopo diverse stagioni insieme. Il club bianconero ha già fissato il prezzo del giocatore, che gradirebbe un futuro in Premier League: partirà per offerte da almeno 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus ai saluti: naufragata ogni ipotesi di rinnovo, il club ha fissato il prezzo per la cessione. Tutti i dettagli

Altre letture consigliate

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Segui queste discussioni su X

Dusan Vlahovic rimarrà alla Juventus? Alla domanda del tifoso, l'attaccante bianconero ha risposto in maniera molto seccata. Rimarrà alla Juve? Credits: @_curvasudbianconera_1897 #vlahovic #juventusfc #tifosi #giuntoli #cip #Calcioinpillole Tweet live su X

#Juventus, #Vlahovic ai saluti: #Berta lo vuole all'#Arsenal, ecco quanto chiede #Giuntoli [@86_longo] #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/news/juventus-lultimo-ballo-di-vlahovic-berta-lo-vuole-allarsenal-ecc-27801… Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne