Vivo isolato trasporto denaro per lavoro ho subito un furto ingente e mi serve il porto d' armi ma Questura e Tar dicono di no

Se operi in un settore rischioso come il trasporto di denaro e hai subito un grave furto, la tua sicurezza è una priorità assoluta. Tuttavia, ottenere un porto d’armi può essere complicato, soprattutto quando le autorità valutano che non ci siano motivi sufficienti. In questo scenario delicato, è fondamentale conoscere i tuoi diritti e le strategie legali per proteggerti al meglio. Scopri come affrontare questa sfida e garantirti la difesa personale che meriti.

"Giro con i soldi dei contratti di assicurazione e ho subito un furto in casa con 30mila euro di bottino: ho bisogno del porto d'armi per difesa personale", ma per il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha ragione la Questura che non vede motivi per il rilascio del permesso.

