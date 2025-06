ViviFortezza Serate in musica ambiente e diritti

ViviFortezza trasforma la Fortezza in un palcoscenico di musica e riflessione, dedicato ai diritti, all’ambiente e al futuro. Quattro serate intense per sensibilizzare, informare e divertirsi, coinvolgendo la comunità in temi cruciali. Oggi e domani, il bastione San Domenico ospita il RAEEvolution Party, un’ occasione imperdibile per scoprire come smaltire correttamente piccoli dispositivi elettrici ed elettronici, contribuendo a un mondo più sostenibile. Dalle 18 alle 22, sul bastione sarà possibile...