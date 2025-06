Viviano ammette | Chivu? Non è una scelta rischiosa per l’Inter ecco perché

Emiliano Viviano svela perché l'affidamento di Chivu sulla panchina dell'Inter non rappresenta un rischio, ma una mossa strategica. Con un occhio curioso e ottimista, l’ex portiere invita i tifosi a credere nel progetto, sottolineando come questa scelta possa rivelarsi vincente. La vera domanda ora è: riuscirà Chivu a dimostrare tutto il suo valore in un palcoscenico così importante?

L’ex portiere Emiliano Viviano si è espresso sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Chivu: le sue dichiarazioni a riguardo. Emiliano Viviano, ospite ai microfoni di TvPlay, ha commentato la scelta di Chivu per l’ Inter non come un azzardo, bensì come un’opzione conservativa. Allo stesso tempo Viviano si è detto curioso di vederlo all’opera in una realtà importante come l’Inter, esprimendo anche la sua contentezza nei confronti di Chivu per il proseguio della sua carriera. Di seguito le sue parole LE PAROLE – «Chivu all’Inter? Sono contento per lui perché è un ragazzo per bene. Scelta rischiosa? Per me no, è una scelta conservativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano ammette: «Chivu? Non è una scelta rischiosa per l’Inter, ecco perché»

In questa notizia si parla di: Viviano Chivu Scelta Inter

L’Inter ha scelto Chivu, una scommessa (non un ridimensionamento) - Cristian Chivu è il prossimo allenatore dell'Inter, scelto da Marotta per raccogliere l'eredità di Inzaghi volato in Arabia. Contratto biennale, poca esperienza ma il ciclo nerazzurro andrà valutato s ... Da panorama.it

Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter: scelto dopo i no di Fabregas e Vieira - L’ex difensore rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri sembra pronto a lasciare il Parma per iniziare una nuova avventura a Milano ... Scrive msn.com

Perché Chivu era stato scartato per l’Inter Under 23 e adesso viene scelto per la prima squadra - Christian Chivu potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Inter al posto di Simone Inzaghi. L’allenatore che ha chiuso la stagione in Serie A salvando il Parma era stato indicato come favorito per ... Scrive fanpage.it