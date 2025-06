Viva il dissenso ma non in aiuto di chiunque l' editoriale di Cerno

Nel nostro Parlamento ormai diventato un talk show ieri la sinistra ha messo in scena una protesta contro il Dl Sicurezza approvato dal governo. I senatori hanno raggiunto il centro dell'Aula e si sono seduti a terra come quelli di Ultima Generazione alzando le mani verso il presidente Ignazio La Russa. Chi vi scrive è un liberale che non solo considera ogni protesta e ogni dissenso legittimo, ma addirittura benvenuto in una democrazia dove più voci ci sono e migliore sarà il dibattito e anche la decisione finale. Quello che mi è sembrato strano, come sembra strano perfino agli elettori di Pd e 5Stelle, che nei sondaggi sono favorevoli al provvedimento del governo Meloni in larga maggioranza, è che stavolta l'opposizione abbia protestato in difesa di delinquenti, scippatori, occupanti di case d'altri, truffatori di anziani e picchiatori di agenti delle forze dell'ordine.

