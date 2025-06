Vita morte e miracoli delle crispelle salate di Catania | ecco dove mangiarle

Le crispelle salate di Catania sono molto più di uno snack: sono un autentico rito di strada, custodi di tradizione e gusto. Nella città etnea e dintorni, pochi artigiani ancora tramandano questa arte antica, proponendo delizie ripiene di ricotta o acciuga. Scopri dove gustarle e immergerti in un viaggio tra storia, cultura e sapori unici che rendono le crispelle un simbolo indiscusso della cucina catanese.

Nel capoluogo etneo e provincia, sono pochi i crispiddari che ancora oggi portano avanti la tradizione nella declinazione salata con ricotta o acciuga. Un' arte che diventa un rito per uno dei cibi di strada più popolari. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Vita, morte e miracoli delle crispelle salate di Catania: ecco dove mangiarle

