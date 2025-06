Visite mediche gratuite a Pesaro | arriva il ‘tour della salute’

Preparati a vivere un weekend all’insegna del benessere: arrivano a Pesaro le giornate del ‘Tour della Salute’, un’occasione imperdibile per prenderti cura di te, della tua famiglia e dei tuoi amici. Visite gratuite, consulenze mediche e focus su salute orale e animale: tutto in piazza, per promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. Non mancare, perché il benessere parte da qui!

Pesaro, 5 giugno 2025 – Visite mediche gratuite, colloqui con dottori, uno sportello dedicato alla salute orale e perfino un momento dedicato alla salute animale. L’appuntamento è per sabato e domenica 7 e 8 giugno in Piazza della Libertà, a Pesaro, con il Tour della salute. Dopo le tappe di Cremona, Foligno e Castelfranco Veneto, infatti, questa settimana l'evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita arriva nelle Marche. Per questo weekend (sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), Piazza della Libertà si trasformerà in un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 8 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, a valutazione audiometrica e a test dell'equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite mediche gratuite a Pesaro: arriva il ‘tour della salute’

