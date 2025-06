visite gratuite nei e glicemia la campagna lions fa centro

La campagna di prevenzione promossa dal Lions Club Pietrasanta Versilia Storica ha raggiunto un grande traguardo, offrendo visite gratuite e analisi della glicemia a oltre 70 cittadini. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante prendersi cura della propria salute, coinvolgendo la comunitĂ e sensibilizzando sui controlli preventivi. La partecipazione massiccia conferma che insieme si puĂČ fare molto per il benessere di tutti.

La campagna per la salute promossa dal Lions club Pietrasanta Versilia Storica ha fatto centro. Almeno 70 persone si sono sottoposte infatti alle analisi gratuite effettuate nei giorni scorso in piazza Amadei, a Tonfano, con il supporto della Misericordia di Tonfano e il patrocinio del Comune che ha concesso il suolo pubblico senza alcun onere per l’associazione. Numeri alla mano, 50 persone si sono sottoposte all’analisi dei nei per la prevenzione del melanoma e altre 20 per la glicemia. "È il secondo anno che portiamo in piazza questa campagna di prevenzione – spiega il vice presidente Matteo Politi (nella foto il secondo da sinistra) – e possiamo dire di essere davvero soddisfatti per la risposta dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it