Scopri l’affascinante storia del Duomo di Modena, vero capolavoro di pietra e arte. Sabato 14 giugno, unisciti a Emilia Romagna in Tour per una visita guidata che svelerà i segreti di questa meraviglia medievale, testimone di eventi storici e religiosi di grande importanza. Immergiti nel passato e lasciati affascinare dalla bellezza e dalle leggende di un monumento simbolo della città. Non perdere questa occasione unica!

Appuntamento sabato 14 giugno con la visita guidata al Duomo di Modena a cura di Emilia Romagna in tour. 09 giugno 1099: viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Visita guidata al Duomo di Modena: un film di pietra

