Vision | la serie Marvel ha trovato il suo Tommy Maximoff alias Speed?

La serie Marvel Vision sta facendo parlare di sé, e sembra che abbia finalmente trovato il suo Tommy Maximoff, alias Speed. Le recenti indiscrezioni suggeriscono che un nuovo personaggio potrebbe entrare a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel, alimentando ancora di più le attese dei fan. Con ogni dettaglio che emerge, si avvicina sempre di più il momento di scoprire cosa riserva questa emozionante avventura... Resta sintonizzato per tutte le novità!

A febbraio, alcune fonti riportavano che la serie Vision, pianificata dai Marvel Studios, avrebbe aggiunto un altro membro al cast, alimentando le speculazioni sul fatto che l’Universo Cinematografico Marvel potesse aver trovato il suo Tommy Maximoff, alias Speed. Secondo Daniel Richtman, il personaggio di Ruaridh Mollica, attore di The Franchise e Too Rough, Tucker, si rivelerà effettivamente Tommy Maximoff. Agatha All Along ha introdotto Billy Maximoff ( Joe Locke ), che parte alla ricerca del fratello insieme alla “Ghost Agatha” ( Kathryn Hahn ) nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it