Visibilia Santanchè rinviata a giudizio per diffamazione contro Giuseppe Zeno

Daniela Santanchè si prepara a confrontarsi in tribunale, accusata di diffamazione nei confronti dell'attore Giuseppe Zeno. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio che riguarda l'inchiesta su Visibilia, coinvolgendo anche altre figure di rilievo. La decisione del Gip di Roma apre un nuovo capitolo in questa intricata vicenda giudiziaria. Riuscirà questa battaglia legale a svelare verità nascoste e a fare luce sui fatti?

Daniela Santanchè andrà a giudizio dal 16 settembre a Roma per diffamazione contro Giuseppe Zeno, il finanziere azionista di minoranza di Visibilia dai cui esposti ai magistrati è partita l’inchiesta per falso in bilancio che vede la senatrice e ministra del Turismo del governo Meloni a processo a Milano insieme al suo compagno Dimitri Kunz e ad altre 15 persone. Ha così deciso il gip di Roma Alfonso Sabella, viste le memorie defensive depositate dalle parti. Sabella ha ritenuto che la condotta contestata a Santanchè da Zeno, che si ritiene diffamato dalle dichiarazioni rese in diretta tv dalla ministra nella sua autodifesa nell’aula del Senato il 5 luglio 2023, “non rientrasse nelle prerogative costituzionali a garanzia di ministri e deputati e che le frasi pronunciate hanno carattere lesivo dell’onore e della reputazione” di Zeno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Visibilia, Santanchè rinviata a giudizio per diffamazione contro Giuseppe Zeno

