Virtus Bologna sfida Milano nei playoff | Clyburn in dubbio ma il gruppo è unito

La Virtus Bologna si prepara alla sfida epica contro Milano nei playoff, con l’incertezza che aleggia su Clyburn. Nonostante il dubbio sul suo impiego, il gruppo bianconero dimostra unità e determinazione, salendo sul pullman verso il Forum. La partita, in programma alle 20:45, promette emozioni intense: se Will riuscirà a riproporre le magie viste in passato, tutto il mondo del basket sarà pronto a tifare per la vittoria finale.

Nessuna fumata bianca relativamente a Clyburn. Ma Will, comunque, ieri è salito sul pullman che ha portato lui e i compagni a Milano. Difficile capire, ora, se sarà della partita – si gioca al Forum, a partire dalle 20,45 –, ma la sua presenza, sul torpedone bianconero dà comunque l'idea di un gruppo unito. Se poi Will volesse replicare le magie e il cuore mostrati da Toko Shengelia, tanto per non girare attorno al problema, tutto il mondo bianconero lo ringrazierebbe per sempre. Sui social, intanto, si fa sentire capitan Belinelli e ricorda a tutti, come siano partite che arrivano al termine di una lunga stagione.

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

