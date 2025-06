Virtu Ferries apre le porte alle imprese italiane

Virtu Ferries apre le porte alle imprese italiane, offrendo un’opportunità straordinaria per espandere i propri orizzonti nel mercato maltese. Con spazi espositivi gratuiti all’interno del Virtu Ferries Business Centre, le aziende italiane possono promuovere i loro prodotti e servizi in modo diretto e innovativo a Malta. Una chance imperdibile per rafforzare la presenza internazionale e creare nuove collaborazioni di successo. Scopri come approfittarne subito!

