Violenza verbale sul web | le lezioni di odio del professor Addeo

L'odio digitale si trasforma in tragedia: il caso del professore Stefano Addeo, che dopo aver lanciato invettive contro la Premier Meloni, ha tentato il suicidio. Un grave monito sui pericoli della violenza verbale online, dove le parole possono diventare armi letali. È essenziale riflettere sull’impatto delle nostre espressioni e promuovere un dibattito civile. La prevenzione parte dalla responsabilità di tutti noi.

Ha tentato il suicidio l'insegnante napoletano Stefano Addeo, che aveva pubblicato un post delirante contro la premier Giorgia Meloni. Alcuni giorni fa sulla sua pagina Facebook aveva augurato alla figlia della Presidente del Consiglio di "fare la stessa fine" della ragazza di Afragola uccisa dall'ex fidanzato. La pezza è peggiore del buco. Prima di ingerire una dose di farmaci potenzialmente letale, ha scritto una lettera aperta alla Meloni, pubblicata dal quotidiano "Roma". Voleva giustificarsi per il post scioccante dicendo di aver utilizzato l'Intelligenza Artificiale. Ma è una colossale balla, dal momento che l'IA non può generare frasi d'odio, in particolare se rivolte contro personalità pubbliche.

