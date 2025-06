Violenza sessuale sulle pazienti arrestato psicoterapeuta

Una drammatica scoperta scuote la città di Casoria: uno psicoterapeuta, sospettato di aver commesso violenze sessuali su pazienti, è stato arrestato. Le indagini sono partite dalla denuncia di un paziente, rivelando un’abitudine allarmante che coinvolge anche una minorenne. Questo caso mette in luce l’importanza di vigilare sulla tutela dei pazienti e di riconoscere i segnali di abuso. La giustizia farà il suo corso per fare chiarezza su questa triste vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno psicoterapeuta che esercita la sua professione a Casoria, popoloso Comune a nord di Napoli, è stato arrestato ieri sera dagli agenti del commissariato di Afragola perché accusato di violenza sessuale su alcune pazienti, una delle quali era minorenne all’epoca in cui sarebbero cominciati gli abusi. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di un paziente dello psicoterapeuta, che aveva notato alcuni post sospetti sui social network e aveva raccolto le confidenze di alcune vittime, che hanno poi reso dichiarazioni e querelato il professionista. L’indagato, secondo la procura di Napoli Nord, che ha coordinato l’inchiesta, “ approfittando delle condizioni di inferiorità psichica delle pazienti, carpendo pian piano la loro fiducia durante le sedute, ingannandole in merito all’efficacia di una ‘terapia di tipo sessuale’ capace di risolvere i loro disagi psicologici”, avrebbe “ costretto e indotto le vittime a praticare e subire atti sessuali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza sessuale sulle pazienti, arrestato psicoterapeuta

