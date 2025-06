Violenza giovanile | impennata di arresti e denunce

La violenza giovanile sta crescendo allarmantemente, portando un'impennata di arresti e denunce che scuotono la nostra società. In occasione del 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il comandante generale Michele Cucuglielli ha condiviso i dati sulle attività svolte dal giugno 2024 a oggi, evidenziando l'importanza di agire subito per garantire sicurezza e tutela ai nostri giovani e alle comunità. La sfida è ancora più urgente: agire ora per invertire questa tendenza preoccupante.

La violenza giovanile non fa dormire sonni tranquilli le forze dell'ordine. Oggi 5 giugno, 211 anni dalla fondazione dell'arma di carabinieri, il comandante provinciale generale Michele Cucuglielli ha diramato i dati relativi alle singole attività svolte tra il primo giugno 2024 e il 31 maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Violenza giovanile: impennata di arresti e denunce

In questa notizia si parla di: Violenza Giovanile Impennata Arresti

Violenza giovanile, i dati sono in aumento: “Il 30% vuole affiliarsi a una baby gang” - Negli ultimi anni, la violenza giovanile ha registrato un preoccupante aumento, con il 30% dei giovani che desidera affiliarsi a baby gang.

I carabinieri in prima linea. Duecento arresti in un anno, oltre duemila denunce di furti - Il bilancio in occasione della festa dell’Arma: scoperti gli autori del 30 per cento dei reati. Impennata di risse e aggressioni, smascherati diversi autori di truffe ai danni di anziani. Da msn.com

Violenza sulle donne, truffe agli anziani, incidenti gravi e criminalità minorile: un’impennata di casi nel 2024 dell'Arma padovana. Tutti i dati - Cresce anche la violenza nel mondo giovanile, che incide di poco più ... Sono stati 105 gli arresti e 227 le denunce. Scrive ilgazzettino.it

Benevento, violenza giovanile: «Serve un piano per gli adolescenti» - Uscire dalla logica dei progetti monade per varare un Piano adolescenza coordinato da un Osservatorio formato da tutte le componenti sociali, capace di mettere in campo azioni efficaci di supporto ai. Si legge su ilmattino.it

Scontri fra baby gang, Armati di coltello per il controllo dello spaccio a #Piacenza