Violenza contro le donne quasi ultimati i lavori del centro Non ti lasciamo sola

Il progetto “Non ti lasciamo sola” si avvia verso la sua conclusione, segnando un passo fondamentale nella lotta contro la violenza di genere. Grazie a questi lavori di riqualificazione, l’immobile confiscato nel 2009 diventerà un punto di riferimento sicuro e di supporto per tutte le donne che attraversano momenti difficili. Siamo vicini a realizzare un luogo di speranza e rinascita, perché nessuna donna deve sentirsi sola di fronte alla violenza.

Sono ormai in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell’immobile confiscato nel 2009, destinato a diventare un centro antiviolenza e una struttura di ospitalità d’emergenza, nell’ambito del progetto “Non ti lasciamo sola”, finanziato dall’agenzia per la coesione territoriale per un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Violenza contro le donne, quasi ultimati i lavori del centro "Non ti lasciamo sola"

Altri articoli sullo stesso argomento

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Segui queste discussioni su X

Per le donne vittime di violenza e protette internazionali nasce Casa Beata Anuarite. La struttura di accoglienza, promossa da @CaritasRoma, dedicata dal vicario Reina alla giovane suora uccisa dell’attuale Repubblica democratica del Congo Tweet live su X

Violenza sulle donne, Campione (FdI): appello della mamma di Aurora Tila non resterà inascoltato https://lavocedelpatriota.it/violenza-sulle-donne-campione-fdi-appello-della-mamma-di-aurora-tila-non-restera-inascoltato/… via @vocedelpatriota Tweet live su X

Violenza sulle donne - Quasi le sette (Rai 2) del 16.02.09