Violento scontro tra un' auto e una moto sulla Casilina 29enne trasportato in elicottero in ospedale

Un violento scontro tra un'auto e una moto sulla Casilina ha scosso Ferentino ieri sera, lasciando un centauro gravemente ferito. L’incidente, avvenuto alle 19:30 di fronte all’hotel Bassetto, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: il giovane è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause resteranno oggetto di approfondimento delle autorità , mentre i residenti si chiedono come evitare tragedie simili in futuro.

Violento scontro sulla Casilina tra una noto ed un'auto resta ferito un centauro. Questo quanto successo ieri sera verso l'ora di cena, per la precisione alle 19 e 30, in territorio del comune di Ferentino proprio di fronte al bivio nei pressi dell'hotel Bassetto.

