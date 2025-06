Violento scontro con un' auto sulla provinciale | motociclista in ospedale

Un violento scontro tra una moto Aprilia e una Lancia Musa ha scosso Oria, lasciando un motociclista in ospedale. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Francavilla Fontana e via Vela, ha richiamato l’attenzione di tutti. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza della massima attenzione sulla provinciale. La sicurezza sulle nostre strade deve rimanere una priorità per tutti.

ORIA - Violento scontro tra una Aprilia stradale e una Lancia Musa a Oria, in corrispondenza dell'incorcio tra via Francavilla Fontana e via Vela, in uscita dalla cittĂ federiciana, appena prima del rondò che conduce sulla provinciale per Francavilla Fontana. L'incidente è avvenuto per cause da.

