Violentissima tempesta di ghiaccio chicchi di grandine come palline da tennis | danni e paura

Una violentissima tempesta di ghiaccio, simile a palline da tennis, ha scatenato panico e danni nel Bassanese e nell’alto Vicentino, sorprendendo anche gli osservatori più attenti. La grandinata eccezionale delle ultime ore ha lasciato un segno profondo, evidenziando quanto il maltempo possa essere imprevedibile e devastante. È ora di fare il punto sulla situazione e prepararsi al meglio per affrontare eventuali repliche in futuro.

Un violento episodio di maltempo ha colpito nelle ultime ore il territorio del Bassanese e parte dell'alto Vicentino, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. Una grandinata di eccezionale intensità si è abbattuta nelle prime ore del pomeriggio, cogliendo impreparate molte delle aree già indicate come a rischio dai bollettini meteo. Nonostante l'allarme lanciato in mattinata per il possibile sviluppo di forti temporali sulle alte pianure venete, l'entità del fenomeno ha superato ogni aspettativa. >> A colpire con particolare violenza è stata la grandine, spinta a terra da raffiche di vento improvvise e poderose.