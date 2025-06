Violentata dopo la discoteca sull’auto che sfrecciava su via Aurelia | 4 denunciati anche un’amica

Un'incresciosa vicenda scuote la comunità di Santa Marinella: una giovane donna vittima di violenza dopo una serata in discoteca, mentre si trovava a bordo di un'auto in corsa su via Aurelia. Quattro persone sono state denunciate, incluso l'amica della vittima, coinvolta nell'organizzazione dell'incontro. Una storia che solleva interrogativi su solidarietà e responsabilità, e che invita a riflettere sulle dinamiche di protezione e aiuto in situazioni di crisi. Continua a leggere.

A organizzare la serata in un locale di Santa Marinella una nuova conoscenza della vittima. A bordo dell'auto tre uomini e l'amica che invece di aiutarla l'ha invitata non ribellarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

