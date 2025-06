Violenta grandinata si abbatte su Montebelluna e l' area del Montello

Una violenta grandinata si è scagliata nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, su Montebelluna e l’area del Montello, lasciando una scia di impressionante intensità. Le strade si sono fatte uniche, mentre il cielo si è oscurato in un attimo. Per ora, fortunatamente, non si segnalano danni gravi, ma il bilancio definitivo si attende nei prossimi aggiornamenti, mentre la comunità si prepara a riprendere le proprie attività con cautela e speranza.

Una violenta ondata di maltempo, caratterizzata soprattutto da un'intensa grandinata, si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, tra Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello, Povegliano e Ponzano Veneto. Per ora non si sono registrati danni gravi ma il bilancio è ovviamente prematuro.

