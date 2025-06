Vincenzo Italiano | Un Anno da Oscar con il Bologna tra Coppa Italia e Champions

Vincenzo Italiano ha scritto un capitolo indimenticabile nella storia del Bologna, trasformando una stagione ricca di sfide in un vero e proprio trionfo. Tra coppa Italia e Champions League, il suo percorso è stato lungo, intenso e pieno di emozioni. Un anno da Oscar, che ha consacrato il tecnico siciliano come protagonista assoluto, dimostrando che con passione e determinazione, i sogni più ambiziosi diventano realtà . E così, il futuro si apre ancora più brillante.

E’ stato lungo, intenso, stimolante, non privo di ostacoli, ma alla fine esaltante. Un anno da oscar: ‘and the winner is’ Vincenzo Italiano. Esattamente un anno fa, il 5 giugno 2024, il Bologna ufficializzava l’accordo con il tecnico siciliano, chiamato a rimarginare la ferita ancora fresca del ‘tradimento’ di Thiago Motta, ma soprattutto ad accompagnare la squadra in una doppia cavalcata, campionato e Champions League, piena di fascino, ma anche di potenziali incognite. E la Coppa Italia? Forti del quinto posto in campionato conquistato a maggio che consentiva l’ingresso nella competizione agli ottavi, allora probabilmente a Casteldebole ci pensavano in pochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net