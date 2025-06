Viminale assegnata la scorta a Pina Picierno Pd

Il Viminale ha deciso di assegnare la scorta a Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, in risposta alle minacce e alle intimidazioni cresciute negli ultimi giorni. Dopo settimane di messaggi minacciosi via email, lettere e social media, la sicurezza dell’eurodeputata è stata ritenuta prioritaria. Questa decisione sottolinea l’importanza di tutelare i rappresentanti pubblici di fronte a comportamenti sempre più preoccupanti, anche se il rischio resta elevato e la situazione in continua evoluzione.

Dopo un'escalation durata settimane di minacce e contestazioni arrivate via mail, per lettera e post sui social, il Viminale ha assegnato la scorta alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. È quanto si apprende da fonti vicine alla stessa eurodeputata. A preoccupare i responsabili del Ministero dell'Interno sono stati i messaggi e le intimidazioni

