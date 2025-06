Villapizzone senza frontiere I minori stranieri non accompagnati scendono in campo con le comunità

Villapizzone senza frontiere trasforma il calcio in un potente strumento di inclusione e speranza. Minori stranieri non accompagnati, provenienti da oltre 30 Paesi, si sfidano in un torneo che va oltre il gioco, unendo comunità e culture diverse. Con questa iniziativa, Giancarlo Marini e le sue squadre dimostrano che un pallone può essere la chiave per un futuro di felicità e integrazione. La vera vittoria è l’unione di tutti noi.

"Se vuoi spiegare cos'è la felicità, dai un pallone a un bambino". Così Mister Giancarlo Marini ha fatto sue le parole della teologa tedesca Dorothee Solle ed è sceso in campo: sua l'idea del primo torneo di calcio dedicato alle comunità per minori stranieri non accompagnati di Milano. " Villapizzone senza frontiere ", il titolo dell'iniziativa e la sfida che sta coinvolgendo otto squadre, con oltre cento ragazzi provenienti da più di 30 Paesi. Si proseguirà fino al 21 giugno al centro sportivo di via Perin del Vaga 11. Alla regia ci sono il Cda Villapizzone 1927 e Progetto Fr-Agile! e tra gli alleati il Municipio 8 del Comune di Milano e Repower.

