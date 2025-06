Villaggio Arma forze dell' ordine e donne si alleano per dire No alla violenza di genere

Una mattinata di impegno e speranza al “Villaggio Arma” di Villa Borghese, dove forze dell’ordine, donne e giovani si sono uniti per dire no alla violenza di genere. In un confronto ricco di emozioni e testimonianze, si è rafforzato il messaggio di prevenzione, responsabilità condivisa e solidarietà. A inaugurare l'evento è stata la Dott.ssa... Un passo importante verso una società più consapevole e sicura per tutti.

Una mattinata intensa di parole, emozioni e testimonianze quella vissuta oggi al “Villaggio Arma” di Villa Borghese, dove si è svolto l'incontro “No alla violenza di genere”, promosso dall'Arma dei Carabinieri con il Soroptimist International d'Italia e la Fondazione “Una Nessuna Centomila”. Un confronto aperto con ragazze e ragazzi per parlare di prevenzione, consapevolezza e responsabilità condivisa. A inaugurare l'evento è stata la Dott.ssa Adriana Macchi, presidente di Soroptimist International d'Italia, madrina della manifestazione, che ha sottolineato il valore di una collaborazione concreta tra mondo civile e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Villaggio Arma, forze dell'ordine e donne si alleano per dire “No alla violenza di genere”

