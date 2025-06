Village il nuovo magazine su cultura attualità e intrattenimento

Preparati a scoprire Village, il nuovo magazine che porta il cuore dell’Italia sotto i riflettori: cultura, attualità, spettacolo e molto altro, tutto in un unico spazio dedicato ai lettori curiosi e appassionati. Dal 6 giugno, il primo numero debutta con il Padova Pride Village, offrendo un’anteprima di un viaggio tra storie, tendenze e emozioni. Non perdere l’appuntamento: il mondo di Village ti aspetta per essere conquistato.

. Il primo numero debutta il 6 giugno con il Padova Pride Village. Da giovedì 6 giugno, i lettori potranno scoprire il primo numero di Village, il nuovo magazine ideato da Mario Chiavalin e prodotto da Heddy Media, che racconta il Bel Paese attraverso la cultura, l’ attualità, lo spettacolo, lo sport, il tempo libero e l’ intrattenimento. Mario Chiavalin, già ideatore e promotore di importanti realtà culturali italiane, ha voluto creare un progetto editoriale capace di valorizzare storie vere, persone ispiranti, luoghi simbolici ed eventi significativi, contribuendo così a raccontare un’Italia piena di energia, diversità e bellezza autentica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Village, il nuovo magazine su cultura, attualità e intrattenimento

In questa notizia si parla di: Village Magazine Cultura Attualità

Mursi tribe Omo Valley Ethiopia #Ethiopia #OmoValley #omoriver #omoadvisor