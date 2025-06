Villa del Grumello inaugurazione del nuovo sentiero panoramico | Pietra su pietra un’arte da custodire

Villa del Grumello a Como si apre a un nuovo tesoro: il sentiero panoramico, un’opera di pietra da custodire e ammirare. Nell’ambito di “Appuntamento in Giardino”, domenica 8 giugno, questa giornata speciale invita visitatori di ogni età a riscoprire un’arte antica e affascinante, unendo natura e cultura in un’esperienza unica. Un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalla bellezza e dalla maestria di un patrimonio da preservare.

Nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Appuntamento in Giardino" promossa da APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia, domenica 8 giugno la Villa del Grumello di Como apre le sue porte a una giornata speciale intitolata "Pietra su pietra, un'arte da custodire", un'occasione per riscoprire.

