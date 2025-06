Vigili del fuoco in prima linea nell' incendio all' Unitus ma mancano uomini e mezzi

L'eroismo dei vigili del fuoco in prima linea durante l'incendio all'Unitus ha evitato una tragedia maggiore, ma il loro impegno svela una realtà preoccupante: mancano uomini e mezzi adeguati. Mentre continuano a combattere il fuoco sotto pressione, il sindacato Fns Cisl di Viterbo lancia un appello per migliorare le condizioni operative e garantire la sicurezza di chi rischia tutto ogni giorno. È fondamentale intervenire subito per rafforzare le capacità di intervento.

Nell'incendio alla facoltà di aGraria dell'Unitus l'intervento dei viGili del fuoco è stato ancora una volta decisivo, evitando che il roGo si propaGasse ulteriormente. Ma il sindacato Fns Cisl di Viterbo solleva preoccupazione sulle condizioni operative in cui si è svolto l'intervento.

