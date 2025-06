Vigili del fuoco | il Conapo Chieti torna a denunciare la grave carenza di organico

I vigili del fuoco di Chieti affrontano una sfida critica: la grave carenza di organico che mette a rischio la sicurezza della comunità. Il Conapo, primo sindacato del settore, torna a denunciare questa emergenza, evidenziando come le criticità si siano accumulate nel tempo. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire efficienza e tutela, perché la sicurezza di tutti dipende dalla qualità del loro lavoro.

Il Conapo Chieti torna a denunciare la grave carenza di organico nel comando provinciale di Chieti. Queste le dichiarazioni del primo sindacato dei vigili del fuoco, attraverso il segretario provinciale Giuseppe Giampaglione: "Le prime avisaglie si videro nel lontano 2018 quando nelle mobilità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vigili del fuoco: il Conapo Chieti torna a denunciare la grave carenza di organico

Scopri altri approfondimenti

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Segui queste discussioni su X

Emergenze autostradali: un protocollo tra Vigili del Fuoco e Autostrade dello Stato https://ilmetropolitano.it/2025/06/04/emergenze-autostradali-un-protocollo-tra-vigili-del-fuoco-e-autostrade-dello-stato/… #ilmetropolitano Tweet live su X

#Viterbo, #incendio facoltà di agraria: proseguono le operazioni di spegnimento dall’esterno dell’edificio, #vigilidelfuoco in azione di contenimento delle fiamme che hanno coinvolto il 2º piano, oltre al tetto [#4giugno 12:30] Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

CLIP CONAPO CHIETI