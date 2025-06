Vieri | "Dispiace per Inzaghi se fai 2 finali di Champions in 3 anni sei uno squadrone L'Inter è uno squadrone"

Bobo Vieri, ex stella dell’Inter e della Nazionale, si è lasciato andare a parole appassionate sul calcio di alto livello: “Dispiace per Inzaghi, ma se fai due finali di Champions in tre anni sei uno squadrone. L’Inter è uno squadrone.” Le sue parole risuonano come un omaggio alla forza e alla tenacia del club nerazzurro, dimostrando che il vero spirito vincente non si spegne facilmente.

Bobo Vieri, ex attaccante dell`Inter e della Nazionale italiana, ha parlato al Viola Park a margine di un evento benefico in favore dell`ospedale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

