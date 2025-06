Vieira Inter prende quota il tecnico dal Genoa | arriva a questa condizione! E spunta anche una data

L'Inter guarda già oltre, con il nome di Vieira dal Genoa che guadagna terreno nel toto-allenatori. Se la trattativa per Fabregas dovesse saltare, il tecnico portoghese potrebbe essere la soluzione ideale, con una data chiave in vista. Redazione vi aggiorna sulle ultime novità su un possibile ritorno in panchina, tra conferme e sorprese ancora da definire. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

Vieira Inter, prende quota il nome del tecnico dal Genoa qualora la trattativa per Fabregas dovesse saltare: arriva a una condizione e spunta la data . Questa mattina in edicola La Stampa ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore dell’ Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi. Quello di Fabregas – spiega il quotidiano torinese – rimane il primo nome nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Eppure, qualora la trattativa col mister del Como dovesse fallire, ecco che starebbero salendo le quotazioni per Patrick Vieira. Proponiamo un breve passaggio dal giornale: VIEIRA INTER – «Nel frattempo l’Inter ha già pronta l’alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieira Inter, prende quota il tecnico dal Genoa: arriva a questa condizione! E spunta anche una data

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter, dal no di Fabregas a Vieira: chi può diventare il nuovo allenatore - L'Inter si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, cercando il volto giusto per guidare la squadra verso nuovi traguardi.

Segui queste discussioni su X

AGGIORNAMENTO PANCHINA #INTER Nonostante la resistenza del #Como, i nerazzurri continuano il pressing per Cesc #Fabregas, il primo nome per il post Inzaghi. Nerazzurri a lavoro per il tecnico. La principale alternativa è Patrick #Vieira, dopo il sond Tweet live su X

?Viviano a TvPlay: "Io se fossi nella dirigenza dell'#Inter prenderei #DeZerbi senza nemmeno pensarci, anche prima di #Fabgregas. Per prenderlo, però, devi aver coraggio. I vari #Chivu, #Vieira, #ThiagoMotta non hanno sicuramente più esperienza di #De Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti