Vieira Inter il francese può andare in pole | giornata decisiva cosa può succedere

Vieira Inter, le ultime sul possibile ritorno dell'ex centrocampista francese sulla panchina dei nerazzurri dopo l'addio di Inzaghi. L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul possibile nuovo allenatore dell' Inter, con le difficoltà legate a quello di Cesc Fabregas e la possibile alternativa Patrick Vieira. FABREGAS PRIMA SCELTA – «I nerazzurri puntano molto su Fabregas, a sua volta intrigato dall'idea di guidare un grande club, arrivato due volte in finale di Champions League negli ultimi tre anni. Ma il tempo stringe: già mercoledì prossimo Lautaro e compagni voleranno in California, dove il 17 giugno (le 3 del mattino del 18, ora italiana) giocheranno la prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey.