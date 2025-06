Vieira il piano B dell’Inter? Il Genoa confida in una speranza!

Il futuro di Patrick Vieira si gioca in pochi giorni, tra speranze e incertezze. L’Inter tiene d’occhio il piano B nel caso in cui l’affare Fabregas salti, mentre il Genoa confida nella continuità del tecnico francese. Una decisione cruciale che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre e definire il volto della prossima stagione. La suspense è alle stelle: tutto può succedere in sole 24 ore.

Patrick Vieira è uno dei principali nomi associati all'Inter per l'evenienza in cui salti l'ingaggio di Cesc Fabregas. Il Genoa è però fiducioso di poter proseguire con il tecnico francese. LA SITUAZIONE – Patrick Vieira si trova di fronte a un "dentro o fuori", con Genoa e Inter direttamente coinvolte, che potrebbe definirsi nel giro di 24 ore. Il tecnico francese, infatti, è chiamato a decidere se soddisfare la richiesta del Grifone di continuare un'avventura iniziata in maniera molto positiva nella scorsa stagione. La scelta arriverà a stretto giro di posta, considerato che l'unico dubbio da sciogliere, relativo al possibile affondo dell'Inter per il suo profilo, sarà risolto domani o dopodomani.

