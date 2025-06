VIDEO | Razza spiaggiata a Sturla salvata dai bagnanti

Un pomeriggio movimentato a Sturla, dove una grande razza si è spiaggiata e ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti. Fortunatamente, grazie al coraggio e alla prontezza di alcuni soccorritori improvvisati, l’animale è stato aiutato a tornare in mare, dimostrando ancora una volta quanto il senso civico possa fare la differenza. È stato un esempio di solidarietà che ha lasciato tutti con un sorriso e tanta speranza.

Una grossa razza si è spiaggiata a Sturla. È successo nel primo pomeriggio di oggi. Come si vede dal video, alcuni bagnanti, vedendo l'animale in difficoltà, si sono adoperati per riuscire a farle riprendere il largo. Fortunatamente le operazioni di soccorso sono andate a buon fine. È stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Razza spiaggiata a Sturla, salvata dai bagnanti

