VIDEO | Razza spiaggiata a Sturla salvata dai bagnanti

un esempio di grande sensibilità e solidarietà da parte della comunità, che ha dimostrato come anche piccoli gesti possano fare la differenza nel salvare una vita marina. La scena, catturata in un video toccante, ci ricorda l'importanza di rispettare e proteggere il nostro oceano e le sue creature. Un episodio che ispira a essere sempre pronti ad agire con cuore e responsabilità.

Una grossa razza si è spiaggiata a Sturla. È successo nel primo pomeriggio di oggi. Come si vede dal video, alcuni bagnanti, vedendo l'animale in difficoltà, si sono adoperati per riuscire a farle riprendere il largo. Fortunatamente le operazioni di soccorso sono andate a buon fine. È stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Razza spiaggiata a Sturla, salvata dai bagnanti

