VIDEO | Piazza Franco Battiato ospita la cerimonia per la festa dell' Arma

Un pomeriggio di orgoglio e memoria, in cui la piazza Franco Battiato ha accolto con fierezza la cerimonia per il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Un momento di celebrazione che unisce comunità e istituzioni, rafforzando i valori di servizio, rispetto e protezione. In questa occasione, le autorità si sono riunite per rendere omaggio a un’istituzione fondamentale per la sicurezza del territorio etneo, ricordando l'importanza di questi valori condivisi.

Si è svolta questo pomeriggio, in piazza Franco Battiato (ex Nettuno), la cerimonia per il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. L’evento ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari, religiose e giudiziarie del territorio etneo e, per l'occasione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - VIDEO | Piazza Franco Battiato ospita la cerimonia per la festa dell'Arma

In questa notizia si parla di: Piazza Franco Battiato Cerimonia

A Falerna il dottore non si presenta alla Guardia medica, Franco Porco morto in piazza dopo un malore - Un tragico episodio si è verificato a Falerna, dove il dottore non si è presentato alla guardia medica, portando alla morte di Franco Porco, colto da malore.

Catania celebra il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri tra mare e vulcano - Giovedì 5 giugno alle 18:30, Piazza Franco Battiato di Catania sarà teatro della cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Affacciata sullo Ionio e dominata dall’E ... cataniaoggi.it scrive

Catania, viabilità modificata per la festa dell’Arma: le vie interessate - Catania, modifiche alla viabilità il 5 giugno per la festa dell'Arma. Chiusure e divieti nelle vie della città. Di seguito le zone interessate ... Come scrive catania.liveuniversity.it

Franco Battiato, dal 16 al 18 maggio tre giorni di musica, poesia e spiritualità tra Milo e Riposto - Il Centro Studi di Gravità Permanente presenta ‘Etna Arts Fest – No Time No Space. La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo’, riconosciuto per la prima volta come Progetto ... Segnala lasicilia.it

Franco Battiato - Messa Arcaica - live @ Assisi 1993