VIDEO Napoli bruciati rifiuti in strada a Soccavo | lite tra ragazzi e residenti

A Soccavo, periferia ovest di Napoli, un episodio di emergenza e tensione scuote la comunità: rifiuti bruciati in strada scatenano una lite tra ragazzi e residenti. Due sere fa, il video di quanto accaduto tra via Stanislao Manna e via Vicinale Paradiso rivela una scena di incendi e confronti accessi. Ma cosa ha portato a questa escalation? Scopriamolo insieme.

Tempo di lettura: 2 minuti Bruciano rifiuti in strada, scoppia una lite con una coppia di residenti. Succede a Soccavo, periferia ovest napoletana. Un video, girato due sere fa, mostra le immagini di quanto accaduto tra via Stanislao Manna e via Vicinale Paradiso. Siamo nei pressi di via Epomeo, e si notano alcuni focolai di incendio, in diversi punti. Attorno c'è un gruppo di ragazzi. A fuoco vanno cassonetti dell'immondizia, rifiuti e altri scarti. Una coppia di residenti, dal balcone di casa, urla contro chi sta appiccando le fiamme. Gli dicono di smettere, ne nasce un battibecco. A un certo punto, però, i giovani negano l'accusa.

